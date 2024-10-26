Россия нанесла ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые

Армия РФ поздно вечером 25 октября атаковала город ракетам, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в ОВА.

В Днепре три человека погибли, среди них – ребенок. 19 пострадавших, из них четверо – дети. Восемь – госпитализированы.

В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Изуродованы корпуса больницы.

На помощь людям примчались все службы – ГСЧС, скорая, полиция. Работают и благотворители. Организованное горячее питание и напитки. Также местным оказывали психологическую поддержку. Коммунальщики вывезли уже 80 т строительного мусора.