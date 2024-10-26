Россия нанесла ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые
Армия РФ поздно вечером 25 октября атаковала город ракетам, сообщает Деловая столица.
Об этом информируют в ОВА.
В Днепре три человека погибли, среди них – ребенок. 19 пострадавших, из них четверо – дети. Восемь – госпитализированы.
В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Изуродованы корпуса больницы.
На помощь людям примчались все службы – ГСЧС, скорая, полиция. Работают и благотворители. Организованное горячее питание и напитки. Также местным оказывали психологическую поддержку. Коммунальщики вывезли уже 80 т строительного мусора.
"Бил агрессор и по Никопольщине — райцентру и Марганецкой общине. Применил дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждена инфраструктура. Люди цели", — добавляет глава области Сергей Лысак.