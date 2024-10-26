ОГП: В Україні загинули 583 дитини через збройну агресію РФ

Минулої доби, 25 жовтня, від рук агресора загинули ще двоє дітей, п'ятеро зазнали поранень, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує ОГП.

Більше ніж 2 238 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 26 жовтня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 583 дитини загинуло та понад 1 655 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій — 595,

Харківській — 454,

Дніпропетровській — 183,

Херсонській — 181,

Київській — 133,

Запорізькій — 145.

Впродовж доби 25 жовтня: