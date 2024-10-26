Close button

ОГП: В Україні загинули 583 дитини через збройну агресію РФ

ОГП: В Україні загинули 583 дитини через збройну агресію РФ
Фото: ДСНС

Минулої доби, 25 жовтня, від рук агресора загинули ще двоє дітей, п'ятеро зазнали поранень, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує ОГП.

Більше ніж 2 238 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 26 жовтня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 583 дитини загинуло та понад 1 655 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій — 595,
  • Харківській — 454,
  • Дніпропетровській — 183,
  • Херсонській — 181,
  • Київській — 133,
  • Запорізькій — 145.

Впродовж доби 25 жовтня:

  • внаслідок атаки ворожих БпЛА на м. Київ загинула 14-річна дівчинка.
  • внаслідок обстрілу армією рф м. Дніпро загинула 14-річна дівчинка. Поранено 4 дітей: 2 хлопчика та 2 дівчинки.
  • через скидання військовими РФ вибухового предмету на цивільний автомобіль в Херсонському районі Херсонської області був травмований 11-річний хлопчик.

Новини

Популярні теми форуму

analytics