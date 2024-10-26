ОГП: В Украине погибли 583 ребенка из-за вооруженной агрессии РФ

За прошедшие сутки, 25 октября, от рук агрессора погибли еще двое детей, пятеро получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает ОГП.

Более 2 238 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 26 октября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 583 ребенка погибли и более 1 655 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой — 595,

Харьковской — 454,

Днепропетровской — 183,

Херсонской — 181,

Киевской — 133,

Запорожской — 145.

В течение суток 25 октября: