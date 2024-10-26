ОГП: В Украине погибли 583 ребенка из-за вооруженной агрессии РФ
За прошедшие сутки, 25 октября, от рук агрессора погибли еще двое детей, пятеро получили ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает ОГП.
Более 2 238 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 26 октября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 583 ребенка погибли и более 1 655 получили ранения различной степени тяжести.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой — 595,
- Харьковской — 454,
- Днепропетровской — 183,
- Херсонской — 181,
- Киевской — 133,
- Запорожской — 145.
В течение суток 25 октября:
- в результате атаки вражеских БПЛА на г. Киев погибла 14-летняя девочка.
- в результате обстрела армией России г. Днепр погибла 14-летняя девочка. Ранены 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки.
- из-за сброса военными РФ взрывного предмета на гражданский автомобиль в Херсонском районе Херсонской области был травмирован 11-летний мальчик.