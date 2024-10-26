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ОГП: В Украине погибли 583 ребенка из-за вооруженной агрессии РФ

ОГП: В Украине погибли 583 ребенка из-за вооруженной агрессии РФ
Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 25 октября, от рук агрессора погибли еще двое детей, пятеро получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает ОГП.

Более 2 238 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 26 октября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 583 ребенка погибли и более 1 655 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

  • Донецкой — 595,
  • Харьковской — 454,
  • Днепропетровской — 183,
  • Херсонской — 181,
  • Киевской — 133,
  • Запорожской — 145.

В течение суток 25 октября:

  • в результате атаки вражеских БПЛА на г. Киев погибла 14-летняя девочка.
  • в результате обстрела армией России г. Днепр погибла 14-летняя девочка. Ранены 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки.
  • из-за сброса военными РФ взрывного предмета на гражданский автомобиль в Херсонском районе Херсонской области был травмирован 11-летний мальчик.

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