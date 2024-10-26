Банківська система України: що змінилося за тиждень
Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.
Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.
1. ПриватБанк запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном
Клієнти ПриватБанку тепер можуть у разі потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не лише в Україні, а й за кордоном. Як повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, ПриватБанк спільно з Mastercard першим серед українських банків запустив таку послугу, яка дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.
Тепер при розрахунку у торговельній мережі за кордоном карткою Mastercard від Приватбанку, у разі потреби отримати готівку можна прямо на касі, не шукаючи банкомат. Для цього потрібно запитати касира, чи доступна послуга в цій торговій точці.
На сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі в Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та в Польщі – у Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великій Британії та Австралії.
2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами
Відразу шість банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.
П'ять банків знизили відсоткові ставки за депозитами, і лише один – навпаки, підвищив їх.
Альянс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців:
на 3 та 6 місяців – з 14 до 14,20% річних;
на 9 місяців – із 14,30 до 14,40% річних.
Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців на 0,50% річних:
на 3 місяці – з 14,25% до 13,75% річних;
на 6 та 9 місяців – з 14,50 до 14% річних;
на 12 місяців – із 15 до 14,50% річних.
Також Комінбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3, 6, 9 та 12 місяців:
на 3 місяці – з 1,40% до 0,35% річних;
на 6 та 9 місяців – з 2,40 до 1,10% річних;
на 12 місяців - з 2,90 до 1,50% річних.
Крім того, Комінбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в євро на 3, 6, 9 та 12 місяців:
на 3 місяці – з 0,90% до 0,10% річних;
на 6 та 9 місяців – з 1,15 до 0,20% річних;
на 12 місяців - з 1,40 до 0,25% річних.
Банк Креді Агріколь знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:
на 3 місяці – із 10,50 до 10% річних;
на 6 місяців – з 12 до 11% річних;
на 12 місяців – із 12 до 10,50% річних.
Банк Кредит Дніпро знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 2 до 1,75% річних.
Також банк Кредит Дніпро знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 3 та 6 місяців з 0,60 до 0,40% річних.
Прокредит Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3, 6 та 12 місяців:
на 3 та 6 місяців – з 1,50 до 1% річних;
на 12 місяців - з 1 до 0,80% річних.
Також Прокредит Банк знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3, 6 та 12 місяців:
на 3 та 6 місяців – з 1 до 0,20% річних;
на 12 місяців – із 0,50 до 0,10% річних.
Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців з 2 до 1,75% річних.
Також Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у євро на 3 та 6 місяців з 1 до 0,75% річних.
3. Monobank припиняє нарахування кешбеку за картками Mastercard
З 25 листопада 2024 року Monobank припинить нарахування кешбеку за всіма своїми картками Mastercard, за винятком таких:
- карти IRON BANK;
- карти monobank platinum;
- карти "Дитячі".
Крім того, банк в односторонньому порядку залишає за собою право змінювати перелік карток, за якими нараховується кешбек.
Нагадуємо: на початку жовтня банк розіслав клієнтам повідомлення про необхідність перевипуску карток Mastercard на нові картки Visa.
4. Банки змінюють тарифи за своїми картами
Банк Схід та БВР («Банк Власний Рахунок») з 21 жовтня 2024 року знизили комісію за переказ валюти на картки інших іноземних банків та фінансових установ до 1% від суми.
Такі умови діятимуть до 31 грудня 2024 року. Більш детально – на офіційному сайті банку.
Приватбанк з 23 жовтня 2024 року до 23 листопада 2024 року встановив тариф 0% (замість стандартного 1%) на відправку переказів через систему ZEN.COM на карти або номери рахунків IBAN Приватбанку.