Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. ПриватБанк запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном

Клієнти ПриватБанку тепер можуть у разі потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не лише в Україні, а й за кордоном. Як повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, ПриватБанк спільно з Mastercard першим серед українських банків запустив таку послугу, яка дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Тепер при розрахунку у торговельній мережі за кордоном карткою Mastercard від Приватбанку, у разі потреби отримати готівку можна прямо на касі, не шукаючи банкомат. Для цього потрібно запитати касира, чи доступна послуга в цій торговій точці.

На сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі в Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та в Польщі – у Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великій Британії та Австралії.

2. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу шість банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземних валютах.

П'ять банків знизили відсоткові ставки за депозитами, і лише один – навпаки, підвищив їх.

Альянс Банк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 9 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 14 до 14,20% річних;

на 9 місяців – із 14,30 до 14,40% річних.

Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6, 9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 14,25% до 13,75% річних;

на 6 та 9 місяців – з 14,50 до 14% річних;

на 12 місяців – із 15 до 14,50% річних.

Також Комінбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 1,40% до 0,35% річних;

на 6 та 9 місяців – з 2,40 до 1,10% річних;

на 12 місяців - з 2,90 до 1,50% річних.

Крім того, Комінбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в євро на 3, 6, 9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 0,90% до 0,10% річних;

на 6 та 9 місяців – з 1,15 до 0,20% річних;

на 12 місяців - з 1,40 до 0,25% річних.

Банк Креді Агріколь знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 10,50 до 10% річних;

на 6 місяців – з 12 до 11% річних;

на 12 місяців – із 12 до 10,50% річних.

Банк Кредит Дніпро знизив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 12 місяців з 2 до 1,75% річних.

Також банк Кредит Дніпро знизив відсоткову ставку за депозитами у євро на 3 та 6 місяців з 0,60 до 0,40% річних.

Прокредит Банк знизив процентні ставки за депозитами в доларах США на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 1,50 до 1% річних;

на 12 місяців - з 1 до 0,80% річних.

Також Прокредит Банк знизив процентні ставки за депозитами в євро на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 1 до 0,20% річних;

на 12 місяців – із 0,50 до 0,10% річних.

Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3 та 6 місяців з 2 до 1,75% річних.

Також Укрсиббанк знизив відсоткові ставки за депозитами у євро на 3 та 6 місяців з 1 до 0,75% річних.

3. Monobank припиняє нарахування кешбеку за картками Mastercard

З 25 листопада 2024 року Monobank припинить нарахування кешбеку за всіма своїми картками Mastercard, за винятком таких:

- карти IRON BANK;

- карти monobank platinum;

- карти "Дитячі".

Крім того, банк в односторонньому порядку залишає за собою право змінювати перелік карток, за якими нараховується кешбек.

Нагадуємо: на початку жовтня банк розіслав клієнтам повідомлення про необхідність перевипуску карток Mastercard на нові картки Visa.

4. Банки змінюють тарифи за своїми картами

Банк Схід та БВР («Банк Власний Рахунок») з 21 жовтня 2024 року знизили комісію за переказ валюти на картки інших іноземних банків та фінансових установ до 1% від суми.

Такі умови діятимуть до 31 грудня 2024 року. Більш детально – на офіційному сайті банку.

Приватбанк з 23 жовтня 2024 року до 23 листопада 2024 року встановив тариф 0% (замість стандартного 1%) на відправку переказів через систему ZEN.COM на карти або номери рахунків IBAN Приватбанку.