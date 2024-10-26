Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. ПриватБанк запустил услугу снятия наличных на кассе за рубежом

Клиенты ПриватБанка теперь могут в случае необходимости снимать наличные вместе с оплатой картой товаров и услуг не только в Украине, но и за рубежом. Как сообщил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, ПриватБанк совместно с Mastercard первым среди украинских банков запустил такую услугу, которая позволяет клиентам за границей снимать наличные без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

Теперь при расчете в торговой сети за границей картой Mastercard от Приватбанка, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, не ища банкомат. Для этого нужно спросить у кассира, доступна ли услуга в данной торговой точке.

На сегодня клиенты банка чаще всего снимают наличные на кассе в Германии в сетях Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle и в Польше - в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервис также работает в других странах ЕС, Великобритании и Австралии.

2. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу шесть банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранных валютах.

Пять банков снизили процентные ставки по депозитам, и только один – наоборот, повысил их.

Альянс Банк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 9 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 14 до 14,20% годовых;

на 9 месяцев – с 14,30 до 14,40% годовых.

Коминбанк понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6, 9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 14,25 до 13,75% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 14,50 до 14% годовых;

на 12 месяцев – с 15 до 14,50% годовых.

Также Коминбанк понизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 1,40 до 0,35% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 2,40 до 1,10% годовых;

на 12 месяцев – с 2,90 до 1,50% годовых.

Кроме того, Коминбанк понизил процентные ставки по депозитам в евро на 3, 6, 9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 0,90 до 0,10% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 1,15 до 0,20% годовых;

на 12 месяцев – с 1,40 до 0,25% годовых.

Банк Креди Агриколь понизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 10,50 до 10% годовых;

на 6 месяцев – с 12 до 11% годовых;

на 12 месяцев – с 12 до 10,50% годовых.

Банк Кредит Днепр понизил процентную ставку по депозитам в долларах США на 12 месяцев с 2 до 1,75% годовых.

Также банк Кредит Днепр понизил процентную ставку по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев с 0,60 до 0,40% годовых.

Прокредит Банк понизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 1,50 до 1% годовых;

на 12 месяцев – с 1 до 0,80% годовых.

Также Прокредит Банк понизил процентные ставки по депозитам в евро на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 1 до 0,20% годовых;

на 12 месяцев – с 0,50 до 0,10% годовых.

Укрсиббанк понизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев с 2 до 1,75% годовых.

Также Укрсиббанк понизил процентные ставки по депозитам в евро на 3 и 6 месяцев с 1 до 0,75% годовых.

3. Monobank прекращает начисление кешбэка по картам Mastercard

C 25 ноября 2024 года Monobank прекратит начисление кешбэка по всем своим картам Mastercard, за исключением следующих:

- карты IRON BANK;

- карты monobank platinum;

- карты «Детские».

Кроме того, банк в одностороннем порядке оставляет за собой право изменять перечень карт, по которым начисляется кешбэк.

Напоминаем: в начале октября банк разослал клиентам сообщение о необходимости перевыпуска карт Mastercard на новые карты Visa.

4. Банки меняют тарифы по своим картам

Банк Восток и БВР («Банк Власний Рахунок») с 21 октября 2024 года снизили комиссию за перевод валюты на карты других иностранных банков и финансовых учреждений до 1% от суммы.

Такие условия будут действовать до 31 декабря 2024 года. Более детально – на официальном сайте﻿ банка.

Приватбанк с 23 октября 2024 года до 23 ноября 2024 года установил тариф 0% (вместо стандартного 1%) на отправку переводов через систему ZEN.COM на карты или номера счетов IBAN Приватбанка.