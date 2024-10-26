Потяги "Укрзалізниці" з неділі курсуватимуть за зимовим часом

Після переведення годинників на годину назад о 4:00 у неділю 27 жовтня, потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим часом, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Не спізніться на потяг, адже в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках" , - йдеться у повідомленні.

Годинник потрібно перевести у неділю 27 жовтня о 3:00. На сучасних гаджетах це відбувається автоматично.

Зимовий час діятиме з 27 жовтня до 30 березня.