Потяги "Укрзалізниці" з неділі курсуватимуть за зимовим часом
Після переведення годинників на годину назад о 4:00 у неділю 27 жовтня, потяги "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим часом, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Не спізніться на потяг, адже в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках", - йдеться у повідомленні.
Годинник потрібно перевести у неділю 27 жовтня о 3:00. На сучасних гаджетах це відбувається автоматично.
Зимовий час діятиме з 27 жовтня до 30 березня.