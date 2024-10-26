Поезда "Укрзализныци" с воскресенья будут курсировать по зимнему времени

После перевода часов на час назад в 4:00 в воскресенье 27 октября, поезда "Укрзализныци" будут курсировать по новому времени, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Не опоздайте на поезд, ведь в воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени, которое и указано в билетах" , - говорится в сообщении.

Часы нужно перевести в воскресенье 27 октября в 3:00. На современных гаджетах это происходит автоматически.

Зимнее время будет действовать с 27 октября по 30 марта.