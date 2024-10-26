Російські війська атакували Херсонську область: загинули двоє людей
У ніч на 26 жовтня російські війська атакували Херсонську область з артилерії та скинули вибухівку з юезпілотника, внаслідок чого загинули чоловік і жінка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Херсонська обласна прокуратура у Facebook.
За даними слідства, 26 жовтня близько 00:40 військові армії рф скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.
Близько 2:40 ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під завалів деблоковано тіло жінки.
Також вночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).