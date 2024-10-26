Российские войска атаковали Херсонскую область: погибли два человека

В ночь на 26 октября российские войска атаковали Херсонскую область из артиллерии и сбросили взрывчатку с юэзпилотника, в результате чего погибли мужчина и женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Facebook.

По данным следствия, 26 октября около 00:40 военные армии рф сбросили взрывчатку с дрона в Киндийце. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина.

Около 2:40 враг из артиллерии обстрелял Белозерку. Попали по дому. Из-под завалов деблокировано тело женщины.

Также ночью российские военные обстреляли Херсон. В тяжелом состоянии в больницу доставлен мужчина, который в момент атаки находился в доме.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).