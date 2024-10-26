Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла

Під час пошукової операції рятувальники дістали тіло дружини та 14-річну доньку поліцейського, повідомляє Ділова столиця.

Під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявили тіло, повідомили в ОВА.

Це четверта жертва нічної атаки.

"Внаслідок удару окупантів по двоповерховому житловому будинку у Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Національна поліція висловлює глибокі співчуття колезі з приводу втрати рідних" , — інформують у поліції.

Від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент. Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені. Серед тих, хто опинився під завалами, був сам поліцейський та вся його родина. Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих.

Під час пошукової операції рятувальники дістали дружину та 14-річну доньку поліцейського без ознак життя.

Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені.