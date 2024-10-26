Ракетный удар по Днепру: количество жертв возросло

Во время поисковой операции спасатели получили тело жены и 14-летнюю дочь полицейского, сообщает Деловая столица.

Под завалами разбитого дома в Днепре обнаружили тело, сообщили в ОВА.

Это четвёртая жертва ночной атаки.

"В результате удара кафиров по двухэтажному жилому дому в Днепре погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти. Национальная полиция выражает глубокие соболезнования коллеге по поводу потери родных" , — информируют в полиции.

От попадания российской ракеты жилое здание на восемь квартир было разрушено до основания. Всего в Днепре погибли 4 человека, еще 20 ранены. Среди оказавшихся под завалами был сам полицейский и вся его семья. Мужчину и младшую дочь удалось спасти. Девочка была госпитализирована, а полицейский, несмотря на полученную контузию и травмы, оставался на месте ракетного удара и помогал с разбором завалов, ища уцелевших.

Во время поисковой операции спасатели получили жену и 14-летнюю дочь полицейского без признаков жизни.