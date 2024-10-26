NYT: У Курську область до понеділка перекинуть 5 тисяч "елітних" солдатів КНДР

У Курську область до понеділка, 28 жовтня, перекинуть 5 тисяч солдатів КНДР. Ймовірно, це військові з так званого "елітного" підрозділу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначається, у середу, 23 жовтня, перші північнокорейські війська прибули до Курської області. З того часу солдатів КНДР продовжують перекидати. Як пише видання, "тисячі військових прибувають щодня".

Поінформовані джерела видання в Україні заявили, що до понеділка, 28 жовтня, буде зібрано близько 5 тисяч північнокорейських військ у Курській області.

За словами співрозмовника, війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх доправляють з Владивостока на великих транспортних літаках Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім везуть у зону бойових дій.

Наразі війська КНДР зосереджені лише в Курській області.

Зазначається, що північнокорейські солдати ще не вступили в бій. Поки незрозуміло, яку роль вони відіграватимуть на фронті. NYT додає, що незрозуміло, як військові Північної Кореї змінять динаміку на полі бою. Війська КНДР не брали участі в жодній війні з 1950-х років, тому є питання щодо можливостей їхніх навіть елітних підрозділів.

Війська КНДР залучать до війни

Північна Корея відправила війська на територію Росії. За даними розвідки, вони проходили навчання на чотирьох полігонах. Інформація про кількість північнокорейських військ відрізняється. Західні розвідники та Південна Корея кажуть про 3 тисячі солдатів КНДР в Росії.

За словами українських розвідників, КНДР відправила в Росію близько 12 тисяч військових. Президент Володимир Зеленський заявив, що перші північнокорейські вояки прибудуть до зони боїв вже 27-28 жовтня.

ГУР Міноборони опублікувало перехоплення розмови росіян, які готуються приймати солдатів КНДР у Курській області.