NYT: В Курскую область к понедельнику перекинут 5 тысяч "элитных" солдат КНДР

В Курску область к понедельнику, 28 октября, перебросят 5 тысяч солдат КНДР. Вероятно, это военные из так называемого "элитного" подразделения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, в среду, 23 октября, первые северокорейские войска прибыли в Курскую область. С тех пор солдат КНДР продолжают перекидывать. Как пишет издание, "тысячи военных прибывают каждый день".

Проинформированные источники в Украине заявили, что к понедельнику, 28 октября, будет собрано около 5 тысяч северокорейских войск в Курской области.

По словам собеседника, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их доставляют из Владивостока на крупных транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем везут в зону боевых действий.

В настоящее время войска КНДР сосредоточены только в Курской области.

Отмечается, что северокорейские солдаты еще не вступили в бой. Пока неясно, какую роль они будут играть на фронте. NYT добавляет, что непонятно, как военные Северной Кореи сменят динамику на поле боя. Войска КНДР не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, поэтому есть вопросы о возможностях их даже элитных подразделений.

Войска КНДР привлекут к войне

Северная Корея отправила войска на территорию России. По данным разведки, они проходили обучение на четырех полигонах. Информация о количестве северокорейских войск отличается. Западные разведчики и Южная Корея говорят о 3 тысячах солдат КНДР в России.

По словам украинских разведчиков, КНДР отправила в Россию около 12 тысяч военных. Президент Владимир Зеленский заявил, что первые северокорейские воины прибудут в зону боев уже 27-28 октября.

ГУР Минобороны опубликовало перехват разговора россиян, которые готовятся принимать солдат КНДР в Курской области.