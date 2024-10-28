На азійських ринках впали ціни на нафту після удару Ізраїлю по Ірану

З відкриттям торгових бірж в Азії вранці у понеділок, зафіксоване падіння цін на нафту. Дилери зітхнули з полегшенням, бо дізналися, що удар Ізраїлю по Ірану не нашкодив нафтовим об'єктам цієї країни.﻿ Про це повідомляє The Times of Israel, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Ціна North Sea Brent на доставку в грудні впала на 4,02% - до $72,99, а West Texas Intermediate впала на 4,17% - до $68,79.

Ціни на нафту різко зросли після атаки Ірану балістичними ракетами на Ізраїль 1 жовтня. Однак вони вже почали падати після піку 7 жовтня, адже стало зрозуміло, що Ізраїль, скоріш за все, обмежить свою репресію і не атакуватиме іранські енергетичні об'єкти.

Масштабний обстріл Ірану

У суботу Армія оборони Ізраїлю масштабно обстріляла військові об'єкти Ірану. Ця атака стала відповіддю на масштабний обстріл Іраном Ізраїлю 1 жовтня.

Зокрема, ізраїльські військові вдарили по об'єктах, на яких виробляються балістичні ракети і системи ППО. Натомість, ЦАХАЛ не атакувала об'єкти нафтогазового сектору та ядерні об'єкти ворога.

У ЗМІ повідомили, що Ізраїль пошкодив дві секретні військові бази Ірану.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство прогнозує перехід світу в епоху нижчих цін на енергоносії.