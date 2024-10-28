На азиатских рынках упали цены на нефть после удара Израиля по Ирану
С открытием торговых бирж в Азии утром в понедельник, зафиксировано падение цен на нефть. Дилеры вздохнули с облегчением, так как узнали, что удар Израиля по Ирану не навредил нефтяным объектам этой страны. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Цена North Sea Brent на доставку в декабре упала на 4,02% - до $72,99, а West Texas Intermediate упала на 4,17% - до $68,79.
Цены на нефть резко выросли после атаки Ирана баллистическими ракетами на Израиль 1 октября. Однако они уже начали падать после пика 7 октября, поскольку стало понятно, что Израиль, скорее всего, ограничит свою репрессию и не будет атаковать иранские энергетические объекты.
Масштабный обстрел Ирана
В субботу Армия обороны Израиля масштабно обстреляла военные объекты Ирана. Эта атака стала ответом на масштабный обстрел Ираном Израиля 1 октября.
В частности, израильские военные ударили по объектам, на которых производятся баллистические ракеты и системы ПВО. Зато ЦАХАЛ не атаковала объекты нефтегазового сектора и ядерные объекты врага.
В СМИ сообщили, что Израиль повредил две секретные военные базы Ирана.
Тем временем Международное энергетическое агентство прогнозирует переход мира в эпоху низких цен на энергоносители.