Курс валют НБУ на 28 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 28 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 27 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3135 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 17 коп. до 44.7136 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 53.6538 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 1 коп. до 47.6758 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 3 коп. до 10.2844 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.313 500
|EUR
|Євро
|44.713 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.653 800
|CHF
|Швейцарський франк
|47.675 800
|PLN
|Польський злотий
|10.284 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.