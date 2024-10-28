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Курс валют НБУ на 28 жовтня

Курс валют НБУ на 28 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 28 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3135 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 17 коп. до 44.7136 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 53.6538 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 1 коп. до 47.6758 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 3 коп. до 10.2844 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.313 500 +0.0505
EUR Євро 44.713 600 +0.1723
GBP Фунт стерлінгів 53.653 800 +0.1274
CHF Швейцарський франк 47.675 800 +0.0115
PLN Польський злотий 10.284 400 +0.0276

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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