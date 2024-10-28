Курс валют НБУ на 28 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 28 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 жовтня підвищився на 5 коп до 41.3135 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 17 коп. до 44.7136 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 53.6538 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 1 коп. до 47.6758 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 3 коп. до 10.2844 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.313 500 EUR Євро 44.713 600 GBP Фунт стерлінгів 53.653 800 CHF Швейцарський франк 47.675 800 PLN Польський злотий 10.284 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.