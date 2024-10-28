Курс валют НБУ на 28 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 28 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 27 октября, повысился на 5 коп до 41.3135 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 17 коп до 44.7136 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 53.6538 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 1 коп до 47.6758 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 3 коп до 10.2844 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.313500
|EUR
|Евро
|44.713600
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.653800
|CHF
|Швейцарский франк
|47.675800
|PLN
|Польский злотый
|10.284400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.