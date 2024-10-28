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Курс валют НБУ на 28 октября

Курс валют НБУ на 28 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 28 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 октября, повысился на 5 коп до 41.3135 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 17 коп до 44.7136 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 53.6538 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 1 коп до 47.6758 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 3 коп до 10.2844 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.313500 +0.0505
EUR Евро 44.713600 +0.1723
GBP Фунт стерлингов 53.653800 +0.1274
CHF Швейцарский франк 47.675800 +0.0115
PLN Польский злотый 10.284400 +0.0276

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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