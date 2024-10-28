Курс валют НБУ на 28 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 28 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 октября, повысился на 5 коп до 41.3135 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 17 коп до 44.7136 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 53.6538 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 1 коп до 47.6758 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 3 коп до 10.2844 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.313 500 EUR Евро 44.713 600 GBP Фунт стерлингов 53.653 800 CHF Швейцарский франк 47.675 800 PLN Польский злотый 10.284 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.