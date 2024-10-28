Російські війська обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені

Вночі 27 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей, поранення отримали четверо, серед яких 13-річний хлопчик, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська обласна прокуратура в Telegram.

За даними слідства, 27 жовтня близько 21:20 окупанти масовано обстріляли Центральний район Херсона.

"Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік.

Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик.

Пошкоджено чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки".

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