Російські війська обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені
Вночі 27 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого загинули двоє людей, поранення отримали четверо, серед яких 13-річний хлопчик, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Херсонська обласна прокуратура в Telegram.
За даними слідства, 27 жовтня близько 21:20 окупанти масовано обстріляли Центральний район Херсона.
"Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 50 та 71 рік.
Поранення отримали ще четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик.
Пошкоджено чотири багатоповерхівки та приватні житлові будинки".
Передісторія:
- Вдень 27 жовтня російські війська обстріляли центральний район Херсона, поцілили біля поштового відділення, у результаті чого одна людина загинула і одна була поранена. Також одна людина Загинула у Дніпровському районі і ще одна – після атаки російського дрона.
- У Херсоні через атаку російського безпілотника в неділю загинув 71-річний місцевий житель.
- Вранці 25 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого 2 людей дістали поранення.