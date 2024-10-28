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Российские войска остреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Российские войска остреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые
Фото: Херсонская областная прокуратура

Ночью 27 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека погибли, четыре получили ранения, среди них 13-летний мальчик, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram.

По данным следствия, 27 октября около 21:20 оккупанты массированно обстреляли Центральный район Херсона.

"В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 50 и 71 год.
Ранения получили еще четверо гражданских, среди них 13-летний мальчик.
Повреждены четыре многоэтажки и частные жилые дома".

Предыстория:

  • Днем 27 октября российские войска обстреляли центральный район Херсона, попали возле почтового отделения, в результате чего один человек погиб и один был ранен. Также один человек погиб в Днепровском районе и еще один - после атаки российского дрона.
  • В Херсоне из-за атаки российского беспилотника в воскресенье погиб 71-летний местный житель.
  • Утром 25 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека получили ранения.

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