Российские войска остреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые
Ночью 27 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека погибли, четыре получили ранения, среди них 13-летний мальчик, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram.
По данным следствия, 27 октября около 21:20 оккупанты массированно обстреляли Центральный район Херсона.
"В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 50 и 71 год.
Ранения получили еще четверо гражданских, среди них 13-летний мальчик.
Повреждены четыре многоэтажки и частные жилые дома".
Предыстория:
- Днем 27 октября российские войска обстреляли центральный район Херсона, попали возле почтового отделения, в результате чего один человек погиб и один был ранен. Также один человек погиб в Днепровском районе и еще один - после атаки российского дрона.
- В Херсоне из-за атаки российского беспилотника в воскресенье погиб 71-летний местный житель.
- Утром 25 октября российские войска обстреляли центр Херсона, в результате чего 2 человека получили ранения.