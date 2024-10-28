У Бердянську підірвали залізничний міст – військова адміністрація

В окупованому російськими військами Бердянську Запорізької області підірвали залізничний міст. Наразі очікують на уточнену інформацію. Про це йдеться в повідомленні Бердянської міської військової адміністрації, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні, вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія.

"За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту" , - йдеться в повідомленні.

В адміністрації очікують на уточнену інформацію.