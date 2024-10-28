В Бердянске взорвали железнодорожной мост – военная администрация

В оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области подорвали железнодорожный мост. Сейчас ожидают уточненную информацию. Об этом говорится в сообщении Бердянской городской военной администрации, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении, вчера вечером в Бердянске раздался громкий взрыв, особенно слышно произошедший в микрорайоне Колония.

"По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту" , - говорится в сообщении.

В администрации ждут уточненную информацию.