В Бердянске взорвали железнодорожной мост – военная администрация
В оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области подорвали железнодорожный мост. Сейчас ожидают уточненную информацию. Об этом говорится в сообщении Бердянской городской военной администрации, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отмечается в сообщении, вчера вечером в Бердянске раздался громкий взрыв, особенно слышно произошедший в микрорайоне Колония.
"По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - говорится в сообщении.
В администрации ждут уточненную информацию.