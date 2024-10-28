Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців не бачить сенсу реагувати на втручання РФ у вибори

Кандидат на посаду віцепрезидента США від республіканців Джей Ді Венс не бачить сенсу вживати заходів щодо Росії через її втручання в американські вибори. Про це він сказав у інтервʼю CBS News, повідомляє Укрінформ.

"Думаю, багато країн намагатимуться маніпулювати нашими виборцями… Нашими виборами. Це те, що вони роблять. Думаю, важливішим питанням є те, що якнайбільше відповідає нашим інтересам стосовно Росії, а не яку ціну Росія має заплатити за розміщення відео в соціальних мережах" , - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи перетнули російські маніпуляції червону лінію, Венс сказав, що вважає це "поганим". Водночас висловив сумнів, що намагання припинити втручання матиме якийсь вплив.

"Я закликаю Москву припинити це, але чи збираються вони це робити? Я засуджую росіян за фінансування фейкових переглядів у соціальних мережах, але я не думаю, що моя робота як державного діяча, як людини, яка хоче стати наступним віцепрезидентом Сполучених Штатів, полягає в тому, щоб займатися брязканням шаблями" , - сказав він.

За словами Венса, його найбільше непокоїть те, щоб Росія "припинила підтримувати іранців, оскільки іранці здійснюють акти агресії" на Близькому Сході.