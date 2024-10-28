Кандидат в вице-президенты США от республиканцев не видит смысла реагировать на вмешательство РФ в выборы

Кандидат на должность вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс не видит смысла принимать меры по России из-за ее вмешательства в американские выборы. Об этом он сказал в интервью CBS News, сообщает Укринформ.

"Думаю, многие страны будут пытаться манипулировать нашими избирателями… Нашими выборами. Это то, что они делают. Думаю, более важным вопросом является то, что больше всего отвечает нашим интересам по отношению к России, а не какую цену Россия должна заплатить за размещение видео в социальных сетях" , – сказал он.

Отвечая на вопрос, пересекли ли российские манипуляции красную линию, Вэнс сказал, что считает это "плохим". В то же время выразил сомнение, что попытка прекратить вмешательство будет иметь какое-либо влияние.

"Я призываю Москву прекратить это, но собираются ли они это делать? Я осуждаю россиян за финансирование фейковых просмотров в социальных сетях, но я не думаю, что моя работа как государственного деятеля, как человека, который хочет стать следующим вице-президентом Соединенных Штатов, заключается в том, чтобы заниматься бряцанием саблями" , - сказал он.

По словам Вэнса, его больше всего беспокоит то, чтобы Россия "прекратила поддерживать иранцев, поскольку иранцы совершают акты агрессии" на Ближнем Востоке.