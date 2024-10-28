В економічному комітеті Ради відреагували на "тисячу Зеленського"

Парламент не має достатньо повноважень, щоб заборонити видавати гроші українцям за ініціативою президента Володимира Зеленського. Для цього потрібен окремий закон, або ж подібні видатки можна наперед передбачати у державному бюджеті. Про це заявив народний депутат від партії "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, ініціативу обговорять на засіданні комітету.

"Ми будемо однозначно це обговорювати, бо це драстична тема така, але справа в тому, що повноважень в цьому випадку у парламенту тут не дуже є. Тобто ми можемо законодавчо якось або заборонити, або навпаки, прийнявши бюджет, виділити відповідну статтю. Але це тільки в питанні бюджетного процесу ми можемо робити. А такі подачки – це треба буде робити в якийсь спосіб, навіть знаю, який. Якщо ми хочемо підтримати нашу економіку, то ми б могли це робити відповідними програмами" , – розповів нардеп.

Рущишин вважає, що в уряді могли бути шоковані ініціативою Володимира Зеленського. За його словами, ці кошти можна було би спрямувати або у вигляді інвестицій, що дало би економічний ефект, або ж надати цільову допомогу малозабезпеченому населенню, а не всім громадянам:

"В Кабінеті міністрів, я думаю, були також шоковані цією пропозицією президента, яка, до речі, не є в його компетенції. Вони були не менше шоковані, оскільки вони могли запропонувати місце чи інвестицію, яка б мала набагато більший (важіль впливу – ред.), або набагато більший мультиплікаційний ефект для економіки. Звичайно, що це правильно давати кошти людям, які малозабезпечені, оскільки вони в основному не заощаджують, і ті кошти повертаються одразу в економіку. Тому часом ми говорили, що треба підіймати пенсії людям".

Народний депутат вважає, що роздача грошей позитивно не позначиться на економіці. В той же час, це може мати й соціальні наслідки. Рущишин каже, що це рішення "абсурдне".

"Ми привчаємо людей до отримання коштів ні за що, не зароблених коштів. І це дуже погано. А як ми скажемо, як це пояснимо нашим партнерам, котрі дають нам гроші на війну, і ми кажемо, що недостатньо коштів на війну, а тут роздаємо? Теоретично добре давати кошти, які зразу йдуть в реальний сектор економіки.

Тобто вони повернуться через той малий і середній бізнес одразу, але я вам скажу іншу річ: насправді люди, які пускають гроші в реальну економіку, вже давно отримують в 100 разів більше, бо ці люди воюють на передовій і також зараз в армії" , – сказав він.

За словами Рущишина, військові "пересилають кошти своїм родинам, які відповідно мали б підтримувати цю саму економіку".

"Такі великі кошти, і це нічого не дає в економіці, а тут ми додамо тисячу, і воно дасть (економіці – ред.). Тобто логіки я в цьому дуже великої не бачу. І це перша причина такої абсурдності цього рішення. Держава повинна дбати тільки про тих, хто про себе подбати не може" , – заявив секретар комітету.

Натомість в уряді запевняють, що ці гроші зможуть підтримати український малий і середній бізнес. Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону заявив, що "ці гроші "марковані", тобто є визначене коло, куди їх можна спрямувати, але також можна їх задонатити на ЗСУ". Витратити ці кошти можна буде на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книг та інші послуги.

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