В экономическом комитете Рады отреагировали на "тысячу Зеленского"

У парламента нет полномочий, чтобы запретить выдавать деньги украинцам по инициативе президента Владимира Зеленского. Для этого нужен отдельный закон, или же подобные расходы можно предусматривать в государственном бюджете. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Ярослав Рущишин, сообщает Радио Свобода.

По его словам, инициативу обсудят на заседании комитета.

"Мы будем однозначно это обсуждать, потому что это драстическая тема такова, но дело в том, что полномочий в этом случае у парламента здесь не очень. То есть мы можем законодательно как-то или запретить, или наоборот, приняв бюджет, выделить соответствующую статью. Но это только в вопросе бюджетного процесса мы можем делать. А такие подачки – это нужно будет делать каким-то способом, даже знаю, какой. Если мы хотим поддержать нашу экономику, то мы могли бы это делать соответствующими программами" , – рассказал нардеп.

Рущишин считает, что в правительстве могли быть шокированы инициативой Владимира Зеленского. По его словам, эти средства можно было бы направить либо в виде инвестиций, что дало бы экономический эффект, либо предоставить целевую помощь малообеспеченному населению, а не всем гражданам:

"В Кабинете министров, я думаю, были также шокированы этим предложением президента, которое, кстати, не является в его компетенции. Они были не менее шокированы, поскольку они могли предложить место или инвестицию, которая имела бы намного больший (рычаг влияния – ред.), или гораздо больший мультипликационный эффект для экономики. Конечно, это правильно давать средства людям, которые малообеспеченны, поскольку они в основном не экономят, и те средства возвращаются сразу в экономику. Поэтому порой мы говорили, что надо поднимать пенсии людям".

Народный депутат считает, что раздача денег положительно не отразится на экономике. В то же время это может иметь и социальные последствия. Рущишин говорит, что это решение "абсурдно".

"Мы приучаем людей к получению средств ни за что, не заработанных средств. И это очень плохо. А как мы скажем, как это объясним нашим партнерам, которые дают нам деньги на войну, и мы говорим, что недостаточно средств на войну, а здесь раздаем? Теоретически хорошо давать средства, которые сразу идут в реальный сектор экономики.

То есть они вернутся через тот малый и сре ﻿﻿ дний бизнес сразу, но я вам скажу другую вещь: на самом деле люди, которые пускают деньги в реальную экономику, уже давно получают в 100 раз больше, потому что эти люди воюют на передовой и также сейчас в армии" , – сказал он.

По словам Рущишина, военные "пересылают средства своим семьям, которые соответственно должны поддерживать эту самую экономику".

"Такие большие средства, и это ничего не дает в экономике, а здесь мы добавим тысячу, и оно даст (экономике – ред.). То есть логики я в этом очень большой не вижу. И это первая причина такой абсурдности этого решения. Государство должно заботиться только о тех, кто о себе позаботиться не может" , – заявил секретарь комитета.

В правительстве уверяют, что эти деньги смогут поддержать украинский малый и средний бизнес. Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона заявил, что "эти деньги "маркированы", то есть определенный круг, куда их можно направить, но также можно их задонатить на ВСУ". Потратить эти средства можно на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг и другие услуги.

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