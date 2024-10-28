У Рейк’явіку починається саміт Північної Європи, який відвідає Зеленський

У столиці Ісландії Рейк’явіку обмежили рух центральними вулицями у зв’язку з проведенням саміту країн Північної Європи, на якому чекають у тому числі президента України Володимира Зеленського. Про це інформує суспільний мовник RUV, повідомляє Європейська правда.

В понеділок 28 жовтня у центрі Рейк’явіка будуть посилені заходи безпеки та перекриють низку вулиць з 8 години ранку понеділка до вечора середи, коли Нордичний саміт завершиться.

У столиці Ісландії чекають топкерівництво усіх країн Північної Європи та президента України Володимира Зеленського.

Серед іншого, повідомляють про заплановану двосторонню зустріч Зеленського з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярном Бенедіктссоном та президенткою Халлою Томасдоттір.

Початково про візит Зеленського до Ісландії стало відомо від прем’єра Фінляндії Петтері Орпо, який теж прямує туди.

Загалом у саміті нордичних лідерів візьмуть участь майже 90 осіб – прем’єр-міністри, міністри закордонних справ та інші члени парламенту, а також запрошені гості.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада". В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону.