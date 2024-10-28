В Рейкьявике начинается саммит Северной Европы, который посетит Зеленский

В столице Исландии Рейкьявику ограничили движение по центральным улицам в связи с проведением саммита стран Северной Европы, которого ждут, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует общественный вещатель RUV, сообщает Европейская правда.

В понедельник 28 октября в центре Рейкьявика будут ужесточены меры безопасности и перекроют ряд улиц с 8 часов утра понедельника до вечера среды, когда Нордический саммит завершится.

В столице Исландии ждут топ-руководство всех стран Северной Европы и президента Украины Владимира Зеленского.

Среди прочего сообщают о запланированной двусторонней встрече Зеленского с премьер-министром Исландии Бьярном Бенедиктссоном и президентом Халлой Томасдоттир.

Первоначально о визите Зеленского в Исландию стало известно от премьера Финляндии Петтери Орпо, тоже направляющегося туда.

Всего в саммите нордических лидеров примут участие около 90 человек – премьер-министры, министры иностранных дел и другие члены парламента, а также приглашенные гости.

Напомним, недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагается подготовить и вооружить по украинскому батальону.