Помер одеський забудовник та власник Kadorr Аднан Ківан

Засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан пішов з життя. ﻿ Про це йдеться у повідомленні компанії, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні 28 жовтня пішов із життя засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством" , – йдеться у повідомленні.

Аднан Ківан був українським мультимільйонером i бізнесменом арабсько-сирійського походження, власником компанії Kadorr Group, видання Kyiv Post та 7 каналу в Одесі.

Ківан входив до списку 100 найбагатших українців зі статками $240 млн за оцінкою Forbes.