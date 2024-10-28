Умер одесский застройщик и владелец Kadorr Аднан Киван

Основатель корпорации Kadorr Group Аднан Киван ушел из жизни.﻿ Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Экономическая правда.

"Сегодня 28 октября ушел из жизни основатель корпорации Kadorr Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством" , - говорится в сообщении.

Аднан Киван был украинским мультимиллионером и бизнесменом арабско-сирийского происхождения, владельцем компании Kadorr Group, издания Kyiv Post и 7 канала в Одессе.

Киван входил в список 100 самых богатых украинцев с состоянием $240 млн по оценке Forbes.