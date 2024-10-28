Окупанти вдарили по Україні сотнею безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 28 жовтня росіяни вдарили безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 66 безпілотників, 24 – локаційно втрачено. Ще 4 дрони полетіли в напрямку РФ та Білорусі.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 100 "Шахедів" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 10.30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі. На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України" , – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.