Оккупанты ударили по Украине сотней беспилотников: сколько сбило ПВО

В ночь на 28 октября россияне ударили беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 66 беспилотников, 24 – локационно потеряно. Еще 4 дрона улетели в направлении РФ и Беларуси.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 100 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа по направлениям Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 10.30 подтверждено убытие 66 вражеских БПЛА в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Киевской, Черкасской и Хмельницкой области.

Кроме того, 24 российских беспилотника локационно потеряны, 4 улетели в направлении РФ и Беларуси. К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины" , – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.