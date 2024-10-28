Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді затвердити продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Проєктом №12151 пропонується затвердити указ президента про продовження дії воєнного стану з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Проєктом №12152 пропонується затвердити указ президента про продовження загальної мобілізації.

Таким чином, воєнний стан та мобілізація триватимуть майже три роки після вторгнення Росії 22 лютого 2022 року.

Верховна рада схвалила укази президента про воєнний стан та мобілізацію зранку 24 лютого 2022 року на 30 діб. Після цього строки постійно продовжувалися, спочатку на місяць, а з травня 2022 року - на три місяці.