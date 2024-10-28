Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде утвердить продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Проектом №12151 предлагается утвердить указ президента о продлении действия военного положения с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Проектом №12152 предлагается утвердить указ президента о продлении всеобщей мобилизации.

Таким образом, военное положение и мобилизация продлятся почти три года после вторжения России 22 февраля 2022 года.

Верховная Рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.