Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення генпрокурора Костіна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна. Про це йдеться у проєкті постанови №12153, повідомляє Лівий берег.

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк" , – йдеться у документі.

Розглянути подання мають на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, пославшись на засідання РНБО щодо фальшивих інвалідностей серед посадовців державних органів влади.