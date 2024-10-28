Зеленский внес в парламент представление об увольнении генпрокурора Костина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора Андрея Костина. Об этом говорится в проекте постановления №12153, сообщает Левый берег.

"Внося предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение А.Костина с должности Генерального прокурора. Представлять это представление на заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель президента Украины в Верховной Раде Г. Михайлюк" , – говорится в документе.

Рассмотреть представление должны на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Напомним, генеральный прокурор Андрей Костин объявил о своем уходе с должности 22 октября, сославшись на заседание СНБО по фальшивым инвалидностям среди должностных лиц государственных органов власти.