Нафтогаз: Фінляндія заарештувала активи Росії на десятки мільйонів доларів

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

"Це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз.

Ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Як йдеться в повідомленні, відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

Нагадаємо:

У січні-вересні 2024 року за підсумками своєї діяльності група "Нафтогаз" сплатила майже 67 млрд грн податків.