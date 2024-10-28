Нафтогаз: Финляндия арестовала активы России на десятки миллионов долларов

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

"Это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к России относительно экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы Нафтогаз.

Мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Как говорится в сообщении, проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по арбитражному решению.

Напомним:

В январе-сентябре 2024 года по итогам своей деятельности группа "Нафтогаз" уплатила почти 67 млрд грн налогов.