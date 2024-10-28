У Зеленського шукають заміну Костіну, але знайти проблематично – джерела

В Офісі президента ще не визначились із наступником Андрія Костіна на посаді генерального прокурора, виконувати ці обов'язки в разі позитивного голосування парламентом за відставку Костіна буде його перший заступник Олексій Хоменко, повідомляє Українська правда.

Про це говорять високопоставлені співрозмовники у команді президента.

"Костін давно просився на вихід. Він реально нічого не робив у тій прокуратурі. А після скандалу з прокурорами не зреагувати було неможливо. Зараз знайти кандидата на генпрокурора величезна проблема. Він має бути чистим і незашквареним, він має бути компетентним і, щоб ви розуміли, - мало хто б погодився зараз на цю посаду.

Це ж лише суцільні проблеми, та ще й репутаційно тебе знищать. Тому мови про нових людей взагалі нема, немає кандидатів. Є розуміння, що поки що нікого не будуть виносити в зал Ради на голосування, а виконуватиме обовʼязки перший заступник".