У Зеленского ищут замену Костину, но найти проблематично – источники

В Офисе президента еще не определились с преемником Андрея Костина на посту генерального прокурора, выполнять эти обязанности в случае положительного голосования парламентом за отставку Костина будет его первый заместитель Алексей Хоменко, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят высокопоставленные собеседники в команде президента.

"Костин давно просился на выход. Он реально ничего не делал в той прокуратуре. А после скандала с прокурорами не среагировать было невозможно. Сейчас найти кандидата на генпрокурора огромная проблема. Он должен быть чистым и незашкваренным, он должен быть компетентным, и чтобы вы понимали - мало кто бы согласился сейчас на эту должность.

Это же только сплошные проблемы, да еще и репутационно тебя уничтожат. Поэтому речи о новых людях вообще нет, нет кандидатов. Есть понимание, что пока никого не будут выносить в зал Рады на голосование, а будет исполнять обязанности первый заместитель".