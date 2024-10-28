Дуда: Територіальні поступки з боку України стануть катастрофічною помилкою

Київ має отримати від Заходу усе необхідне для перемоги в оборонній війні проти Росії. Згода Заходу на передачу Росії частини українських земель буде "катастрофічною помилкою". Про це заявив в інтервʼю британському виданню The Sunday Times президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

Польський лідер підкреслив, що попри різні політичні суперечки між Польщею та Україною, він залишається на своїй позиції: Київ має отримати все необхідне для досягнення повної перемоги в оборонній війні з Росією, що важливо як для Києва, так і всієї Європи. Дуда наголосив, що згода Заходу на передачу Росії хоча б сантиметра української території була би "катастрофічною помилкою".

Відповідаючи на запитання, чи в умовах значної чисельної переваги Росії Україна реально може повернути собі всі окуповані території, президент Польщі сказав: "Якщо ви такі великодушні до Росії, то чому б не дати їм шматок вашої землі?".

"На якій підставі, мушу запитати, Росія заслуговує на будь-що, особливо на чужу територію?" - підкреслив президент РП.

Дуда наголосив, що проєкт "Щит Схід", який зараз реалізовує Польща, є "новою версією залізної завіси".