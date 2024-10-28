Дуда: Территориальные уступки со стороны Украины станут катастрофической ошибкой

Киев должен получить от Запада все, что необходимо для победы в оборонной войне против России. Согласие Запада на передачу России части украинских земель будет "катастрофической ошибкой". Об этом заявил в интервью британскому изданию The Sunday Times президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

Польский лидер подчеркнул, что, несмотря на различные политические споры между Польшей и Украиной, он остается на своей позиции: Киев должен получить все необходимое для достижения полной победы в оборонной войне с Россией, что важно как для Киева, так и всей Европы. Дуда подчеркнул, что согласие Запада на передачу России хотя бы сантиметра украинской территории было бы "катастрофической ошибкой".

Отвечая на вопрос, реально ли в условиях значительного численного преимущества России Украина может вернуть себе все оккупированные территории, президент Польши сказал: "Если вы так великодушны к России, то почему бы не дать им кусок вашей земли?".

"На каком основании, должен спросить, Россия заслуживает чего угодно, особенно чужой территории?" – подчеркнул президент РП.

Дуда подчеркнул, что проект "Щит Восток", который сейчас реализует Польша, является "новой версией железного занавеса".