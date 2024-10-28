Північна Корея передала Росії військової допомоги на 5,5 млрд доларів – дослідження

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Північна Корея передала Москві зброї на суму від 1,7 млрд до 5,5 млрд доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у дослідженні німецького Фонду Фрідріха Наумана.

"Витік документів від вересня 2022 року показує, що Росія заплатила Ірану значно вище за ринкову вартість боєприпасів: 726 доларів за нові 122-мм снаряди і 625 доларів за складські, а також 1190 доларів за нові 152-мм снаряди порівняно з 650 доларів старі запаси. Незрозуміло, чи вдалося Північній Кореї укласти аналогічну угоду, особливо з огляду на повідомлення про те, що іранські боєприпаси значно вищої якості" , – йдеться у дослідженні.

За мінімальною оцінкою, Росія могла заплатити Північній Кореї 1,7 млрд доларів за снаряди і ракети: по 300 доларів за снаряд 152 мм, по 150 доларів – за 122 мм, по 1,5 млн доларів – за ракету KN-23/24.

За максимальною оцінкою вартість північнокорейського озброєння могла досягати 5,5 млрд доларів: тисяча доларів за снаряд 152 мм, по 500 доларів – за 122 мм, 3 млн доларів – за ракету KN-23/24.

У Фонді припускають, що Росія, швидше за все, отримала лише дві партії північнокорейських ракет KN-23 та KN-24 – восени 2023 року та влітку 2024-го. Кожна партія, ймовірно, складалася з 50 одиниць. Решта поставок – це артилерійські снаряди та інше озброєння.

Як повiдомлялось, військові з Північної Кореї, яких перекинули до лінії фронту поблизу кордону РФ та України, не є найелітнішими представниками армії КНДР, вважають аналітики.