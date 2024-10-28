Северная Корея передала России военной помощи на 5,5 млрд долларов – исследование

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Северная Корея передала Москве оружия на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в исследовании немецкого Фонда Фридриха Наумана.

"Утечка документов от сентября 2022 года показывает, что Россия заплатила Ирану значительно выше рыночной стоимости боеприпасов: 726 долларов за новые 122-мм снаряды и 625 долларов за складские, а также 1190 долларов за новые 152-мм снаряды по сравнению с 650 долларов за старые запасы. Непонятно, удалось ли Северной Корее заключить аналогичное соглашение, особенно учитывая сообщения о том, что иранские боеприпасы значительно более высокого качества" , — говорится в исследовании.

По минимальной оценке, Россия могла заплатить Северной Корее 1,7 млрд долларов за снаряды и ракеты: по 300 долларов за снаряд 152 мм, по 150 долларов — за 122 мм, по 1,5 млн долларов — за ракету KN-23/24.

По максимальной оценке стоимость северокорейского вооружения могла достигать 5,5 млрд долларов: тысяча долларов за снаряд 152 мм, по 500 долларов — за 122 мм, 3 млн долларов — за ракету KN-23/24.

В Фонде предполагают, что Россия, скорее всего, получила только две партии северокорейских ракет KN-23 и KN-24 — осенью 2023 года и летом 2024-го. Каждая партия, вероятно, состояла из 50 единиц. Остальные поставки — это артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Как сообщалось, военные из Северной Кореи, переброшенные к линии фронта вблизи границы РФ и Украины, не являются самыми элитными представителями армии КНДР, считают аналитики.