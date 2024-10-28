Українцям нарахували понад 37 млн грн за програмою "Національний кешбек" – Мінекономіки

Держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" – 646 378 українців отримали 37,2 млн грн за придбання українських товарів у вересні. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України, повідомляє Укрінформ.

"Ми здійснили перші виплати за програмою "Національний кешбек". Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% - це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг" , - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, максимальні суми кешбеку отримали 97 українців: 77 людей – понад 1000 грн, 15 осіб – понад 2000 грн, а п'ятеро громадян одержали максимальну виплату в розмірі 3000 грн.

Зазначається, що найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торгівельних мережах – "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" та "ТРАШ!".

"Станом на 28 жовтня до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у "Дії" картки для виплат", - зауважили у міністерстві.

У Мінекономіки додали, що загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень становить 104,6 млн гривень, що майже втричі перевищує нарахування за вересень.

Нагадаємо, кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат – 3 тис. грн на місяць.