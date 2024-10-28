Украинцам насчитали более 37 млн грн по программе "Национальный кэшбек" – Минэкономики

Государство осуществило первые выплаты по программе "Национальный кэшбек" - 646 378 украинцев получили 37,2 млн. грн. за приобретение украинских товаров в сентябре. Об этом идет речь в сообщении министерства экономики Украины, сообщает Укринформ.

"Мы осуществили первые выплаты по программе "Национальный кэшбек". Почти 650 тысяч украинцев получили финансовую поддержку от государства, из них примерно 10% - это люди старшего возраста, в возрасте 60+. Эту выплату граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг" , - подчеркнула первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В частности, максимальные суммы кэшбека получили 97 украинцев: 77 человек – более 1000 грн, 15 человек – более 2000 грн, а пятеро граждан получили максимальную выплату в размере 3000 грн.

Отмечается, что больше всего покупок с кэшбеком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях - "АТБ", "Сильпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" и "ТРАШ!"

"По состоянию на 28 октября к программе присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в "Действии" карты для выплат" , - отметили в министерстве.

В Минэкономики добавили, что общая сумма начисленного кэшбека за октябрь составляет 104,6 млн. гривен, что почти втрое превышает начисление за сентябрь.

Напомним, кэшбек в размере 10% начисляется за приобретение товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат – 3 тыс. грн. в месяц.