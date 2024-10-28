Найтриваліша тривога у Хмельницькій області: сили ППО знищили 10 БпЛА

Найдовша повітряна тривога в Хмельницькій області, що тривала 11 годин, завершилася знищенням 10 безпілотників росіян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини з початку війни, тривалістю в 11 годин. За цей час наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА."

Тюрін повідомив, що внаслідок російської дронової атаки пошкоджено вікна у житловому будинку, приміщення гаража та автомобіль.

"Повідомлень щодо травмованих чи загиблих не надходило" , – додав посадовець.

Довідково: За даними моніторингового ресурсу alerts.in.ua, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року в Хмельницькій області повітряну тривогу оголошували 840 разів. Загальна тривалість тривог склала 44 дні та 21 годину.