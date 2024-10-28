Самая длительная тревога в Хмельницкой области: силы ПВО уничтожили 10 БпЛА

Самая продолжительная воздушная тревога в Хмельницкой области, длившаяся 11 часов, завершилась уничтожением 10 беспилотников россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня была самая долгая воздушная тревога для Хмельницкой области с начала войны, продолжительностью в 11 часов. За это время наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА."

Тюрин сообщил, что в результате российской дроновой атаки повреждены окна в жилом доме, помещение гаража и автомобиль.

"Сообщений о травмированных или погибших не поступало" , – добавил чиновник.

Справочно: По данным мониторингового ресурса alerts.in.ua, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в Хмельницкой области воздушную тревогу объявляли 840 раз. Общая продолжительность тревог составила 44 дня и 21 час.