70% українців вважають допомогу ЄС у протидії корупції неефективною – опитування

70% українських респондентів вважають неефективною підтримку Євросоюзом боротьби з корупцією в Україні, водночас більшість українців вважають цей напрямок європейської підтримки найактуальнішим. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг", повідомляє Європейська правда.

Як свідчить опитування, найактуальнішими напрямами підтримки України від Європейського Союзу опитані вважають боротьбу з корупцією (62%), допомогу деокупованим територіям (43%), супровід у розслідуванні воєнних злочинів (38%) та підтримку справедливого правосуддя (31%).

Підтримку у сфері консультацій про вступ України до ЄС вважають актуальною 21% опитаних.

Водночас, попри те, що абсолютна більшість українців наголошують на найбільшій актуальності боротьби з корупцією, ефективною підтримку ЄС на цьому напрямку вважають лише 24% опитаних. 70% респондентів назвали її неефективною.

Опитування також вказує на те, що найбільше респондентів – 48% оцінюють позитивно підтримку ЄС на деокупованих територіях. Підтримку ЄС у розслідуванні воєнних злочинів вважають ефективною 38% опитаних.

Також, як свідчить опитування, 74% респондентів вважають боротьбу з корупцією найважливішою реформою.

Реформи у сфері національної безпеки, оборони та судової системи найважливішими назвали 36% опитаних, реформи поліції та митниці – 10%.

Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року на замовлення Консультативної місії ЄС в Україні методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка склала 2000 респондентів, а похибка становить 2,2%.