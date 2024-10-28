70% украинцев считают помощь ЕС в противодействии коррупции неэффективной – опрос

70% украинских респондентов считают неэффективной поддержку Евросоюзом борьбы с коррупцией в Украине, в то же время большинство украинцев считают это направление европейской поддержки актуальным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг", сообщает Европейская правда.

Как свидетельствует опрос, самыми актуальными направлениями поддержки Украины от Европейского Союза опрошенные считают борьбу с коррупцией (62%), помощь деоккупированным территориям (43%), сопровождение в расследовании военных преступлений (38%) и поддержку справедливого правосудия (31%).

Поддержку в сфере консультаций о вступлении Украины в ЕС считают актуальной 21% опрошенных.

В то же время, несмотря на то, что абсолютное большинство украинцев отмечают наибольшую актуальность борьбы с коррупцией, эффективной поддержку ЕС на этом направлении считают лишь 24% опрошенных. 70% респондентов назвали ее неэффективной.

Опрос также указывает на то, что больше всего респондентов – 48% оценивают положительно поддержку ЕС на деоккупированных территориях. Поддержку ЕС в расследовании военных преступлений считают эффективной 38% опрошенных.

Также, как свидетельствует опрос, 74% респондентов считают борьбу с коррупцией важнейшей реформой.

Реформы в сфере национальной безопасности, обороны и судебной системы важнейшими назвали 36% опрошенных, реформы полиции и таможни – 10%.

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка составила 2000 респондентов, а погрешность составляет 2,2%.