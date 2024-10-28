Як закінчиться жовтень на валютному ринку

Добігає кінця другий місяць осені. Для валютного ринку жовтень виявився надзвичайно тихим і спокійним. Але чи буде спокійним кінець місяця?

Декілька чинників формували настрої на валютному ринку протягом жовтня. Як вони спрацюють останній тиждень?

Активні інтервенції Національного банку України

Весь жовтень (як, втім, і попередні місяці) на міжбанківському валютному ринку відчувався стійкий дефіцит пропозиції валюти. Попри те, що експортери (серед них у жовтні виділялися агротрейдери та IT-компанії) продавали валюту, цього було замало. Виключно завдяки постійному втручанню НБУ його щоденним інтервенціям вдалося утримати безготівковий курс долара від зростання. У вересні НБУ витратив на інтервенції понад 3,2 млрд доларів США. У жовтні дуже схоже, ця сума може ще зрости.

Чи стане Нацбанк тримати курс аж до останнього дня місяця, на який, до речі, заплановано засідання правління НБУ з питань монетарної політики, чи дозволить долару трохи зрости? Це питання, на яке поки що немає відповіді. Однак його поведінка в понеділок і те, що на момент написання статті котирування міжбанку вже досягли 41,395/41,40 (відповідно, «бід»/«оффер») і продовжують зростати далі, наводять на роздуми, чи не вирішив регулятор дещо змінити свою звичну тактику.

Євро у світі впав стосовно долара

Напружена ситуація на Близькому Сході, протистояння Ізраїлю та Ірану – усе це призвело до падіння євро з 1,1208 до 1,0761, тобто майже на 450 пунктів. Різко подешевшав євро і в Україні: безготівковий курс опустився до 44,60-44,70 грн, а готівку в обмінках почали продавати по 44,90-45,00 грн. Дешевий євро, який і раніше не надто мав попит в українців, стали купувати ще менше. І так тривало до останнього моменту. Але сьогодні, коли стало відомо, що Іран не планує завдавати чергового удару Ізраїлю, євро у світі знову почав зростати. В Україні люблять купувати валюту, коли вона зростає. Це означає, що найближчим часом ми можемо побачити зростання інтересу до придбання євровалюти, і це теж позначиться на спільній ситуації на валютному ринку.

Засідання щодо облікової ставки

У четвер, 31 жовтня, відбудеться чергове засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому обговорюватиметься питання облікової ставки. Раніше представники керівництва Нацбанку вже заявляли, що до кінця поточного року ставку не чіпатимуть (тобто вона залишиться на рівні 13%).

І все б нічого, але російський Центробанк буквально минулої п'ятниці вкотре підняв свою «обліковку» до 21% (внаслідок чого вона перевищила навіть рівень початку 2022 року). В Україні теж зростає інфляція, хоч і набагато меншими темпами, а отже, якось реагувати все ж таки треба. Якщо ставку і не зачеплять зараз, то можуть вигадати якісь додаткові обмеження для стримування грошової маси. А це неминуче позначиться на валютному ринку.

Підвищення податків та «тисяча Зеленського»

Ще два рішення, що сколихнули суспільство останнім часом – це законопроєкт про підвищення податків та військового збору, який уже другий тиждень перебуває на підписі президента Зеленського, та оголошена ним минулої п'ятниці ініціатива про виплату всім українцям по 1000 грн (незалежно від віку).

Перше рішення здатне серйозно вдарити по нашій економіці, а друге – призвести до появи в побуті 30 млрд незабезпечених гривень, що ще сильніше призведе до зростання цін.

Як бачимо, проблеми в країні накопичуються, і навіть Національному банку, який в ручному режимі "гнучко" керує курсом, буде складно утримати його під контролем і не допустити чергового падіння гривні. Тримаємо кулаки за те, щоби йому все вдалося.